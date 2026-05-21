Сухогруз «Могучий» спустили на воду в Балаковском районе

Сухогрузный теплоход «Могучий» спустили на воду. Об этом сообщил глава Балаковского района Сергей Барулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скрин из видео в канале Сергея Барулина Фото: Скрин из видео в канале Сергея Барулина

Судно построили на балаковском судостроительно-судоремонтном заводе. Оно предназначено для перевозки минерально-строительных материалов, опасных грузов и контейнеров.

«Спуск „Могучего“ на воду — это значимое событие. Гордимся тем, что такие проекты реализуются именно в нашем районе», — написал господин Барулин.

Нина Шевченко