Сухогруз «Могучий» спустили на воду в Балаковском районе
Сухогрузный теплоход «Могучий» спустили на воду. Об этом сообщил глава Балаковского района Сергей Барулин.
Фото: Скрин из видео в канале Сергея Барулина
Судно построили на балаковском судостроительно-судоремонтном заводе. Оно предназначено для перевозки минерально-строительных материалов, опасных грузов и контейнеров.
«Спуск „Могучего“ на воду — это значимое событие. Гордимся тем, что такие проекты реализуются именно в нашем районе», — написал господин Барулин.