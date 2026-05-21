В Тольятти начали серийный выпуск генераторов для Lada

В Тольятти компания «НПК Автоприбор Искра» запустила серийное производство генераторов для автомобилей Lada Vesta, Largus и Granta. Новые линии рассчитаны на выпуск до 700 тыс. изделий в год, сообщает федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Общие инвестиции в проект составили 763 млн руб., из которых 567 млн руб. в виде льготного займа под 3% годовых предоставил ФРП. Средства направлены на закупку линий сборки ротора и статора, оборудования для финальной сборки, а также стендов для проверки долговечности и контроля качества.

Директор ФРП Роман Петруца отметил, что Самарская область является лидером по числу поддержанных проектов в сфере автокомпонентов. При участии фонда в регионе разрабатывают и производят широкий спектр деталей: от двигателей и панелей приборов до фар, сидений и колес.

Замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский подчеркнул, что автомобильная промышленность остается приоритетным направлением для поддержки производства.

