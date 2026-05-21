Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородец обратился в полицию, не получив интим-услуги за 160 тысяч рублей

Молодой житель Автозаводского района Нижнего Новгорода написал заявление в полицию, не получив интим-услуги за 160 тыс. руб. По факту обращения 20-летнего потерпевшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном ГУ МВД.

Нижегородец сообщил полицейским, что переписывался с неизвестной девушкой в мессенджере и перевел ей деньги на неизвестные банковские счета. После этого злоумышленница удалила переписку и перестала выходить на связь.

Галина Шамберина