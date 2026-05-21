В Красноярске начальника отдела ГИБДД осудили за продажу «красивых» номеров

Суд в Красноярске вынес приговор в отношении экс-начальника отдела оперативного управления и подготовки информации управления ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю. Его признали виновным в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства суд конфисковал эквивалент взятки — 945 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2024 году фигурант дела организовал преступную схему по продаже «красивых» регистрационных номеров. Для этого правоохранитель привлек несколько сообщников. «Одни обеспечивали доступ к нужным номерам, другие подбирали автомобили и готовили документы, а также искали клиентов, готовых заплатить за символы»,— говорится в сообщении ведомства.

За несколько месяцев нелегальной схемы злоумышленники получили около 1 млн руб.

Александра Стрелкова