В Татарстане на спецодежду и инвентарь для медучреждений направят 474,6 млн

В этом году в Татарстане на обеспечение медицинских учреждений мягким инвентарем и форменной одеждой для персонала выделили 474,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На услуги по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды направят 340,7 млн руб., а на форменную одежду для младшего медицинского и прочего персонала — еще 133,9 млн руб.

Анна Кайдалова