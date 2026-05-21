Цены на вторичном рынке жилья Петербурга почти остановились

Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года выросла на 0,9% за месяц, до 257 тыс. рублей. Это заметно ниже мартовской динамики в 1,9%, следует из данных тематического поиска «Яндекса». При этом медианная полная стоимость квартиры снизилась на 1,4% — до 13,3 млн рублей. Эксперты связывают охлаждение с изменением структуры предложения в пользу более компактных и бюджетных лотов, пишет «Петербургский Дневник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снижение медианной полной стоимости связано с увеличением доли более дешевых квартир в структуре предложения

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Снижение медианной полной стоимости связано с увеличением доли более дешевых квартир в структуре предложения

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно выводам ИИ-агента «Исследовать» от Алисы AI, в ряде крупных городов РФ цены на вторичном рынке практически перестали расти. При этом эксперты подчеркивают, что это не означает скорого удешевления недвижимости. Снижение медианной полной стоимости связано с увеличением доли более дешевых квартир в структуре предложения, а не с падением цен на аналогичные объекты.

Кирилл Конторщиков