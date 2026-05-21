В Казани по числу высокооплачиваемых вакансий лидирует строительная отрасль — в 50% предложений в сфере предлагают зарплату от 100 тысяч руб. Об этом сообщает РИА Новости.

В Казани высокие зарплаты чаще предлагают в строительстве и логистике

В Казани высокие зарплаты чаще предлагают в строительстве и логистике

Следом идут транспорт и логистика с показателем 48%, а также стажировки и вакансии для студентов — 45%.

Наибольшая доля вакансий с зарплатой выше 100 тысяч руб. зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. В столице по числу вакансий лидируют транспорт, логистика, строительство, недвижимость, производство и агропромышленность. В Санкт-Петербурге лидерами стали транспортная отрасль, стажировки и IT-сфера.

Анна Кайдалова