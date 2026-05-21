На территории Самарской области сбили вражеские беспилотники

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 121 украинского беспилотника самолетного типа в период с 20:00 до 07:00 (MSK) 21 мая.

Работа средств ПВО велась над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Республикой Калмыкия и Республикой Крым.

Часть воздушных целей была сбита над акваторией Каспийского моря.

Ранее стало известно о двух погибших в результате атаки вражеских БПЛА в Сызрани.

