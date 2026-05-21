Жителя Татарстана отправили под стражу за попытку хищения 1,5 млн рублей
Суд заключил под стражу курьера, обвиняемого в покушении на хищение 1,5 млн руб. у жителя Волжска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Марий Эл.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По версии следствия, в мае мошенники, представившись сотрудниками банка и полиции, убедили потерпевшего передать деньги курьеру. Им оказался 34-летний задержанный житель Татарстана.