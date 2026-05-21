Смольный сообщил о снижении преступности среди мигрантов на 28,3%

В Санкт-Петербурге уровень преступности среди иностранных граждан снизился на 28,3% на фоне усиления миграционного контроля. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании Совета при полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Власти Петербурга продлили на 2026 год запрет на работу по патентам в такси и доставке

По словам главы города, число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось благодаря ужесточению контроля в сфере миграционной политики. Одновременно почти на треть уменьшилось количество преступлений, жертвами которых становились сами мигранты. В работе по регулированию миграционных процессов задействованы 27 городских ведомств, взаимодействующих с региональными подразделениями МВД и ФСБ.

Власти Петербурга также продлили на весь 2026 год запрет на работу по патентам в сфере такси и курьерской доставки. По оценке Смольного, ограничения не оказали негативного влияния на рынок труда и экономику города: освободившиеся вакансии заняли граждане России и стран ЕАЭС. Кроме того, в городе продолжаются проверки и рейды на объектах с высокой концентрацией мигрантов, включая Апраксин двор, Калининскую овощебазу и Сенной рынок. По данным губернатора, за прошлый год было принято более 12 тыс. решений о выдворении иностранных граждан.

Кирилл Конторщиков