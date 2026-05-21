В Кировской области лесорубов осудят за ущерб на 23 млн рублей

В суд Кировской области направят уголовное дело в отношении троих участников преступной группы, обвиняемых в незаконной рубке леса с ущербом 23,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2024 года по июль 2025 года обвиняемые незаконно вырубали лес на территории Шабалинского района для продажи древесины.

В ходе предварительного расследования причиненный ущерб полностью возместили.

Анна Кайдалова