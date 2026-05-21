В Тольятти вынесли приговор в отношении несовершеннолетнего за незаконную передачу банковских карт

Центральный районный суд Тольятти признал несовершеннолетнего жителя виновным в совершении двух преступлений по ч. 5 ст. 187 УК РФ (передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций). Ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 тыс. руб. с учетом несовершеннолетнего возраста подсудимого. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

По информации суда, у подсудимого «возник умысел на приобретение и передачу другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему». При этом сам он «не являлся стороной договора об использовании этого средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств».

Подсудимый передал другому лицу приобретенные у несовершеннолетних за денежное вознаграждение банковские карты, выпущенные на имя других несовершеннолетних. В результате третье лицо получило бесконтрольный доступ к банковским счетам, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Руфия Кутляева