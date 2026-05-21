В Ишимбае пациента оштрафовали за оскорбление фельдшера больницы

Ишимбайская межрайонная прокуратура возбудила в отношении местного жителя дело об оскорблении (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2025 года к фельдшеру Ишимбайской городской больницы обратился пациент с просьбой закрыть больничный в выходные дни. После отказа пациент «в неприличной, оскорбляющей достоинство форме высказался в адрес фельдшера», отмечается в сообщении.

Мировой суд, рассмотрев материалы проверки надзорного ведомства, оштрафовал нарушителя на 3 тыс. руб.

