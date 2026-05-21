В Красноярске работника лагеря осудили за игнорирование насилия над ребенком

В Красноярском крае осудили воспитателя детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор». Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Подсудимому назначили 1,5 года колонии общего режима за бездействие, которое привело к сексуальному насилию над ребенком, сообщает СУ СКР региона. Согласно картотеке суда, речь идет о Денисе Чугаеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, летом прошлого года в детском лагере 10-летний мальчик дважды подвергся насилию со стороны трех детей в возрасте от 9 до 15 лет. Пострадавший ребенок рассказал об этом воспитателю, однако «он не стал разбираться, не сообщил администрации лагеря, а также не вывел мальчика из травмирующей обстановки и не сделал ничего, чтобы обезопасить его дальше», говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело поступило в суд в ноябре 2025 года. С декабря по май заседания откладывались 14 раз по разным основаниям. Кроме лишения свободы, фигуранту дела на полтора года запретили работать с детьми. Свою вину подсудимый не признал.

Александра Стрелкова