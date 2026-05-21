Две компании участвуют в торгах за право пользования Татарским месторождением

На аукцион по предоставлению права на разведку и добычу ниобия, фосфора и вермикулита на месторождении Татарское в Красноярском крае подано две заявки. Стартовая цена аукциона — 54,3 млн руб., говорится в протоколе рассмотрения заявок на участие в торгах.

«Документы ООО «НБ гео групп» и ООО «ТЛП менеджмент» соответствуют требованиям, допустить заявителей к участию в аукционе», — говорится на электронной площадке ГИС «Торги».

Ранее сообщалось, что аукцион на право пользования участком недр федерального значения Татарское (первая рудная зона) назначен на 28 мая, прием заявок завершился 8 мая. Размер сбора за участие в торгах составил 168,4 тыс. руб. Шаг аукциона — 5,4 млн руб. Участок площадью 1,49 кв. км предоставляется в пользование на 20 лет.

По данным на 1 января 2024 года балансовые запасы ниобия по категории С1 составляют 1,6 млн т руды, 12,2 тыс. т пентоксида ниобия, по категории С2 - 204 тыс. т ниобия, 993 т пентоксида ниобия, фосфора — 1,6 млн т руды, 151 тыс. т пентоксида фосфора; балансовые запасы вермикулита по категории C2 — 196 тыс. т.

Месторождение Татарское расположено в границах земель лесного фонда на территории Северо-Енисейского муниципального района Красноярского края.

ООО «ТЛП менеджмент» зарегистрировано в Москве в 2020 году. Компания специализируется на управлении финансово-промышленными группами и принадлежит Заире Махачевой. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 631,6 млн руб., чистая прибыль — 185,5 млн руб.

ООО «НБ гео групп» зарегистрировано в Москве в 2025 году в сфере добычи руды и песков драгоценных металлов. Компания принадлежит Неле Абганиевой.

