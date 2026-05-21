Силовики задержали двух производителей контрафактного алкоголя в Ижевске

Двух жителей Ижевска задержали за производство и реализацию немаркированного алкоголя. Изъято свыше 800 л контрафакта на сумму более 100 тыс. руб. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

«Подозреваемые оборудовали в гараже дома, принадлежавшего одному из задержанных, систему по изготовлению алкогольной продукции, после чего начали производство контрафактного алкоголя “водка” и “коньяк”»,— говорится в сообщении.

Контрафакт производили с лета 2025-го по май 2026 года. Готовую продукцию задержанные реализовывали без лицензии в пятилитровых канистрах. Задержание провели сотрудники экономической безопасности МВД по Удмуртии при поддержке бойцов Росгвардии и следователей Следкома республики.

Возбуждено уголовное дело о производстве продукции без маркировки группой лиц (ст. 171.1 УК). По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.