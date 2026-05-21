Посещение заповедных зон в Туве стало платным круглый год

В Республике Тыва плату за посещение заповедных территорий будут взимать круглогодично. Соответствующее решение приняло правительство региона.

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

С 2022 года плату взимали только во время туристического сезона — при наплыве отдыхающих. Изменение практики в правительстве объяснили ростом востребованности заповедных зон у туристов, ростом антропогенной нагрузки.

«Размер платы остается прежним, он рассчитывается в процентах от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Для “Тайги” — это 0,66% прожиточного минимума (125 руб.), для участков “Шуй”, “Уш-Белдир” и “Шанчы” — 3,3% (625 руб.)»,— говорится в сообщении республиканского правительства.

