Томским лицеистам запретили носить одежду с надписями на иностранных языках

В «Губернаторском Светленском лицее» в Томской области учащимся запретили носить одежду с надписями на иностранных языках. Соответствующий приказ №107 о внесении изменений в правила внутреннего распорядка учреждения датирован 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно документу, в лицее запрещается «носить одежду с надписями на иностранных языках, за исключением случаев, когда эти надписи являются частью зарегистрированного товарного знака производителя одежды и не содержат информацию, противоречащую законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали».

Основанием для приказа названы указания департамента образования Томской области. Его цель — противодействие пропаганде противоправного поведения, распространению рисков радикализации и асоциальных идей среди детей и молодежи.

Приказ можно было увидеть на сайте лицея утром 21 мая. Сейчас такого документа на сайте нет. Редакция направила запрос в департамент образования.

Валерий Лавский