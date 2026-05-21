Суд Кемерова удовлетворил иск Настасьи Самбурской к местному блогеру

Центральный райсуд Кемерова частично удовлетворил иск актрисы, известной по сериалу «Универ», к местному блогеру о защите чести и достоинства. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Согласно материалам суда, 17 декабря 2025 года был зарегистрирован иск Настасьи Самбурской (настоящее имя — Анастасия Терехова.— «Ъ»). Ответчиком выступил Алексей Псковитин, который является автором проекта «Немагия».

В пресс-службе суда пояснили, что поводом для иска стал видеоматериал, опубликованный блогером на его YouTube-канале, в Telegram, во «ВКонтакте» и на платформе Boosty. По мнению заявительницы, автор ролика распространил ложные сведения. В связи с этим истец потребовала обязать ответчика прекратить их дальнейшее распространение, взыскать судебную неустойку и компенсировать моральный вред в размере 3 млн руб.

«Основные требования истца были удовлетворены в полном объеме, в то время как производные требования были удовлетворены частично»,— говорится в сообщении.

