«Россети Новосибирск» ответили на вопросы представителей бизнеса

20 мая 2026 года в Новосибирске состоялся «Городской день предпринимательства», организованный в преддверии профессионального праздника представителей бизнеса. Мероприятие собрало представителей органов власти, бизнес-сообщества и экспертов из различных отраслей. Специалисты «Россети Новосибирск» приняли участие как в деловой программе встречи, так и в работе выставочно-интерактивной площадки.

Являясь системообразующей территориальной сетевой организацией Новосибирской области, энергокомпания активно взаимодействует с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) сразу по нескольким направлениям деятельности, в том числе в рамках технологического присоединения к электросетям. Только за I квартал 2026 года заключено 414 договоров на подключение объектов МСП общей мощностью 18,6 МВт.

В течение дня энергетики ответили на актуальные для малого и среднего бизнеса вопросы о:

процедуре технологического присоединения к электросетям (от подачи заявки на новое подключение до увеличения мощности существующих объектов);

работе электронных сервисов компании;

организации учета электроэнергии;

прочих аспектах взаимодействия с сетевой организацией.

При этом «Россети Новосибирск» последовательно работают над совершенствованием клиентских сервисов и повышением уровня клиентоцентричности. Компания проводит регулярные встречи с представителями бизнеса, разрабатывает новые форматы взаимодействия и оптимизирует существующие процессы обслуживания. В 2026 году энергетики расширили работу в этом направлении, заключив соглашение с Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Документ был подписан в начале года и закрепил намерения сторон развивать партнерские отношения, обмениваться опытом и совместно реализовывать проекты, направленные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

«Городской день предпринимательства» стал эффективной площадкой для обмена опытом, поиска новых деловых контактов и обсуждения актуальных мер поддержки бизнеса. А открытый диалог между энергетиками и предпринимателями позволил не только разобрать текущие вопросы по обеспечению электросетевой инфраструктурой новых проектов, но и обсудить перспективные направления сотрудничества.

В ближайших планах компании «Россети Новосибирск» – дальнейшее развитие партнерских отношений с предпринимательским сообществом и расширение спектра направлений взаимодействия. Особое внимание будет уделено внедрению передовых решений в сфере технологического присоединения для повышения качества обслуживания клиентов.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

