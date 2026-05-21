«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности Красноярска

Красноярск получил кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Ранее у города действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruА+, прогноз также был стабильным.

Повышение рейтинга обусловлено положительной динамикой ряда экономических показателей по итогам 2025 года, говорится в сообщении агентства. Рейтинг Красноярска обусловлен высоким уровнем развития экономики, демографического развития и низким уровнем безработицы, комфортным уровнем инвестиционного климата и сбалансированностью бюджета, сильными позициями по долговой нагрузке. Давление на рейтинговую оценку оказывают ограниченная бюджетная автономия и гибкость расходной части бюджета.

Доходы бюджета города в 2025 году увеличились на 12% и составили 71,1 млрд руб., из которых 54,3% пришлось на налоговые и неналоговые доходы (ННД). Расходы увеличились на 16,6%, до 71,5 млрд руб. Бюджет города исполнен с дефицитом в объеме 0,5 млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал за 2025 год вырос на 39,2% к уровню 2024 года и составил 235,5 млрд рублей. Половина прироста пришлась на инвестиции в отрасль «обеспечение электрической энергией, газом и паром». По итогам 2026 года город ожидает объем инвестиций в размере 241,2 млрд рублей.

Красноярск имеет сильные позиции по долговой нагрузке. По итогам 2025 года долг города сократился на 7,2%, до 4,3 млрд руб. в связи с погашением облигационных займов. Долговая нагрузка находится на низком уровне, снизившись на 1,7 п. п., до 11,2% ННД.

Безработица в 2025 году в Красноярске составила 0,38%, годом ранее — 0,35%. В 2026 году муниципалитет ожидает значение безработицы в районе 0,30%. «Кадровые потребности экономики города в определенной степени компенсируются миграционным притоком из прилегающих территорий Красноярского края и других регионов»,— отметили в «Эксперт РА».

Михаил Кичанов