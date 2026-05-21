МЧС предупредило о подтоплениях в Сосновоборске из-за сброса воды ГЭС

Главное управление МЧС по Красноярскому краю предупредило о возможном расширении зоны подтопления в Сосновоборске. Причиной является увеличение сбросов воды Красноярской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в настоящее время в городе подтоплены 75 приусадебных участков. После сброса воды Енисея могут подтопить еще 20 участков и жилой дом.

Пункт временного размещения вместимостью 35 человек обустроен на лыжной базе «Снежинка».

Сосновоборск с населением около 40 тыс. человек фактически является пригородом Красноярска. Город, расположенный на правом берегу Енисея, в ходе краевой муниципальной реформы 2025 года стал административным центром Сосновоборского муниципального округа.

Валерий Лавский