Самарские коммунисты дошли до Берлина

В Самарской области после старта предварительного голосования «Единой России» к выборам в Государственную и губернскую думы выяснилось, что у действующего депутата областного парламента Александра Милеева есть статус участника СВО. После этого соратник депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева Дмитрий Асеев в своем Telegram-канале «вручил» участнику праймериз Александру Живайкину медаль «За взятие Берлина». Господин Живайкин с большой долей вероятности будет соперником от партии власти на предстоящем голосовании в Госдуму по округу, от которого коммунист Матвеев вновь будет пытаться избраться в российский парламент. Шутку помощника не оценили в Союзе ветеранов Самарской области, потребовав привлечь последнего к уголовной ответственности. Господин Живайкин ответил «Ъ-Волга», что статуса участника СВО у него «нет и не было», а пост Дмитрия Асеева он назвал «насмехательством над святым». В боевом пути кандидатов в депутаты на выборах в Самарской области разбиралась корреспондент «Ъ-Волга» Сабрина Самедова.

О том, что у депутата Самарской губернской думы от партии «Единая Россия» Александра Милеева есть статус участника СВО, выяснилось при регистрации кандидата на сайте предварительного голосования «Единой России» к выборам в Госдуму и областной парламент. В карточке кандидата указано, что Александр Милеев награжден двумя медалями Министерства обороны Российской Федерации: «Участнику военной операции в Сирии» (2016 год) и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» (2025 год). По данным информационной системы «Гарант», медалью за «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» награждаются военнослужащие, гражданский персонал ВС РФ и граждане, не связанные с Вооруженными силами, но внесшие значительный вклад в укрепление обороны РФ, а также за успешную организацию и развитие взаимодействия ВС с органами всех ветвей власти в РФ при решении задач, направленных на укрепление обороны России.

Депутат Александр Милеев является кандидатом на праймериз к обоим электоральным мероприятиям, которые пройдут в регионе этой осенью. В рамках голосования к выборам депутатов Госдумы он представляет Красноглинский одномандатный избирательный округ № 161. При этом, согласно официальным источникам, депутат Милеев за последние два года посещал только летнюю олимпиаду в Париже в 2024 году. Соперником господина Милеева среди прочих является Герой России и ведущий инженер ПАО «Уралкалий» Денис Портнягин. Высокую награду Денис Портнягин, который до гражданской работы служил в Силах Специальных операций ВС РФ, получил из рук президента Владимира Путина в 2017 году за успешную боевую миссию на территории Сирии, а сам подвиг военнослужащего президент подробно описал в фильме журналиста ВГТРК Андрея Кондрашева «Путин», вышедшего на телеканале Россия-1 в 2018 году. На тот момент Денису Портнягину было 29 лет.

Политические оппоненты единороссов коммунисты по-своему отреагировали на появление информации об участии в СВО Александра Милеева. Действующий депутат думы Самары и соратник Михаила Матвеева (КПРФ) Дмитрий Асеев в своем Telegram-канале опубликовал картинку, на которой сгенерировал при помощи ИИ Александру Живайкину медаль «За взятие Берлина». Депутат губдумы Александр Живайкин является кандидатом на предварительном голосовании «ЕР» в Промышленном одномандатном избирательном округе № 163, который в Госдуме сейчас представляет Михаил Матвеев, и в Кинельской территориальной группе № 24. При этом и в региональном местном отделении «Единой России», и сам Александр Живайкин сообщили «Ъ-Волга», что он не предоставлял сведений об участии в СВО. Эта информация также отсутствует в анкете кандидата, опубликованной на сайте партии. «Я сопровождал самый первый гуманитарный конвой на Донбасс в феврале 2022 года и совершил более 30 командировок на новые территории, но у меня даже в мыслях не было пытаться получить статус участника СВО, так как я понимаю, что для этого нужно защищать Родину с оружием в руках», — отметил депутат. Пост Дмитрия Асеева он назвал «насмехательством над святым».

Не оценили «шутку» и в Союзе участников СВО в Самарской области. Ветераны обратились к главе регионального ГУ МВД Игорю Иванову и руководителю областной прокуратуры Сергею Берижицкому с просьбой проверить сообщение депутата гордумы на наличие признаков нарушения законодательства, в том числе ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» и ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Сам Дмитрий Асеев, после возникшего резонанса удалил свой пост, а «Ъ-Волга» он заявил, что скриншот, где Александр Живайкин указан в качестве участника СВО, ему прислали подписчики, а в своем посте он хотел донести мысль, что «статус участника специальной военной операции не должен становиться инструментом политического пиара».

По данным «Ъ-Волга», проверку документов Александра Милеева и других кандидатов, зарегистрировавшихся на праймериз как участники СВО (всего более 20 человек), инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, после того как Герой России, замминистра молодежной политики региона Андрей Еремин указал на противоречивость некоторых данных.

Александр Милеев отказался комментировать ситуацию, лишь отметив, что «никакие из его документов не вызывают сомнений в подлинности».