Мусору стало неуютно

В Ульяновске природоохранная прокуратура совместно с облпрокуратурой разбираются с отказом регоператора «Юг» подписывать с «Симбирской экологической компанией» (ООО «СимбЭК») договор о вывозе ТКО на ее полигон. Ранее на заседании профильного комитета регионального заксобрания руководство «Юга» заявляло, что полигон компании «Уют», куда раньше вывозился мусор, закрыт, а тарифы «СимбЭКа» приведут к банкротству оператора. Прокуроры предупредили руководство «Юга» об уголовной ответственности, после чего компания подписала договор. Эксперты считают, что проблема окончательно не решена, и из-за низких объемов ТКО и большого логистического плеча рентабельность регоператора остается под вопросом.

В минувший вторник в Ульяновске на совещании с участием межрайонного природоохранного прокурора, представителя областной прокуратуры обсуждался вопрос об угрозе мусорного коллапса в пятой зоне террсхемы обращения с ТКО Ульяновской области. На совещание были приглашены региональный министр ЖКХ и строительства, руководители регоператора пятой зоны и компании, владеющей полигоном ТКО в Новоспасском районе.

Как пояснил «Ъ» ульяновский природоохранный прокурор Евгений Спиридонов, его ведомству стало известно, что в пятой зоне террсхемы обращения с ТКО с 14 мая «Межрегиональный экологический оператор “Юг”» (ООО «МЭО “Юг”») перестал вывозить отходы на полигон.

Всего, согласно террсхеме обращения с отходами, в Ульяновской области определено пять зон, привязанных к соответствующим полигонам. Пятая зона, включающая южный куст районов региона (Кузоватовский, Николаевский, Павловский, Старокулаткинский, Радищевский, Новоспасский, Тереньгульский и Сенгилеевский районы), появилась в террсхеме в 2017 году, после того как компания «СимбЭК», начинающая строить свой полигон ТКО в Новоспасском районе, дойдя до Верховного суда, добилась разделения террсхемы на пять зон вместо прежних четырех, что позволило учесть интересы и владельцев этого полигона. Изначально на эту зону не могли подобрать регоператора, поскольку участники рынка считали ее нерентабельной, имеющей низкие объемы ТКО и большие площади обслуживания. С 2020 года в этой зоне регоператором стала самарская «Межрегиональная экологическая компания» (ООО, МЭК), но в 2023 году ее работа была признана неудовлетворительной, а в конце октября 2024 года МЭК была лишена статуса регоператора. Тогда же был заключен договор с новым регоператором — ООО МЭО «Юг». МЭО «Юг» опыта работы регоператора не имел. Компания была создана в ноябре 2023 года. Владелец — Вадим Германюк, ранее был директором новоспасского муниципального учреждения «Зеленый город» (ликвидировано в декабре 2024 года путем присоединения к МБУ «Юг-Сервис»), гендиректор — Андрей Милюков, аффилированный с местным холдингом ЗАО «Проминвест». По итогам 2024 года, «Юг» имел выручку 11,8 млн руб. и убыток 5,7 млн руб.

Компания «Юг» вывозила ТКО на полигон ООО «Уют» в Кузоватовском районе, однако по вступившему в силу в октябре 2025 года решению Ульяновского областного суда по иску «СимбЭКа» полигон «Уюта» признан переполненным и закрыт. С прошлой недели он перестал принимать отходы. Их, согласно решению суда, следовало вывозить на полигон «СимбЭКа», однако «Юг» отказывался подписывать договор.

ООО «СимбЭК» изначально было учреждено нижегородскими предпринимателями. На сегодня 88% компании принадлежит Ирине Ершовой (более ни с кем не аффилированной), 12% — гендиректору компании Татьяне Большухиной. Компания занимается только полигоном в Новоспасском районе, который до этого доходов не приносил, т.к. не был включен в террсхему, что облсуд признал незаконным. По итогам 2024 года, компания имела выручку 1,2 млн руб., убыток — 56,6 млн руб.

Природоохранный прокурор Евгений Спиридонов пояснил «Ъ», что «на совещании руководитель “Юга” был предупрежден о том, что неисполнение обязанностей по вывозу отходов может повлечь ответственность вплоть до уголовной, предусмотренной статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, до двух лет лишения свободы.— “Ъ”)». «Гендиректор также вызван 25 мая для дачи пояснений. В любом случае ему грозит административная ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами (ст. 6.35 КоАП, до 350 тыс. руб. для юрлиц.— “Ъ”)», — добавил господин Спиридонов. Он также пояснил, что после предупреждения «Юг» подписал договор и уже с утра в среду начал вывоз ТКО.

Узнать о причинах сложившейся ситуации у министра ЖКХ и строительства Андрея Головко и профильного вице-премьера Руслана Хайрудинова не удалось — по своим телефонам они были недоступны.

На прошлой неделе на заседании профильного комитета регионального заксобрания уже обсуждалась ситуация с пятой зоной. Гендиректор «Юга» Андрей Милюков пояснил, что вывозит ТКО на полигон «Уют», хотя тот уже считается закрытым. Он также просил депутатов и минЖКХ «найти законный путь», «чтобы как-то оставить “Уют” в террсхеме», чтобы была возможность вывозить мусор именно туда. «Потому что когда “СимбЭК” почувствует себя полноправным агентом, он нас просто ликвидирует как компанию»,— сказал гендиректор.

В беседе с «Ъ» господин Милюков пояснил, что не подписывал договор, так как его не устраивает требование авансовых платежей, поскольку с населения собираются средства за вывоз ТКО только после оказания услуги. Свое заявление о том, что «СимбЭК» «может ликвидировать» компанию «Юг» он объяснил тем, что тариф, утвержденный агентством по тарифам на вывоз ТКО на полигон «СимбЭКа», «намного выше, чем был у “Уюта”» (у «СимбЭка» он установлен в размере 199,51 руб. за один кубометр ТКО без НДС, а у «Уюта» — 126,25 руб. за кубометр без НДС), «а это на грани рентабельности для нашей компании». «И если “СимбЭК” еще добьется через суд повышения тарифа, то вообще будет практически невозможно собрать деньги с населения», — добавил гендиректор «Юга».

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин считает, что факт подписания «Югом» договора с «СимбЭКом» только на время снимет проблему вывоза ТКО. По его словам, пятая зона сама по себе нерентабельная. По мнению эксперта, «СимбЭК» «вполне справедливо ставит вопросы о соответствующем тарифе», но его повышение приведет к падению собираемости средств и нерентабельности самого регоператора. «Если же сделать тарифы на вывоз ТКО приемлемыми для “Юга”, то бизнес по утилизации отходов станет нерентабельным уже для владельцев полигона. И в этой ситуации, полагаю, в конечном итоге придется прийти к какой-то дотации тех или иных субъектов рынка, поскольку все-таки это социальная услуга. Логичней и рентабельней было бы вообще сделать одну зону на весь регион», — заключил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск