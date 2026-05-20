«Акрон» обыграл «Ротор» в первом переходном матче РПЛ

В Волгограде завершился первый переходный матч за право выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Ротор» принимал тольяттинский «Акрон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон» Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон»

Игра закончилась победой команды из Самарской области со счётом 1:0. Оба мяча в составе «Акрона» забил Жилсон Беншимол.

Ответная встреча команд пройдет 23 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена». Игра начнется в 19:30 (MSK+1).

«Акрон» в сезоне-2025/2026 финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.

В другом переходном матче встречались екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Победу одержал коллектив из Дагестана со счетом 1:0.

Андрей Сазонов