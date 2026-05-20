Детскую школу искусств в Курской области построит столичная компания за 300 млн

Подведены итоги открытого конкурса на строительство здания для Солнцевской детской школы искусств. Победителем признано московское ООО «Альянс» с предложением в 304,9 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

В конкурсе участвовали три компании. Два других участника (юрлица не раскрываются) оценили свои услуги в 305,9 млн руб. и 306,4 млн руб. соответственно. Согласно проекту, двухэтажное здание ДШИ с подземным этажом рассчитано на 250 учеников. Площадь застройки составит 1,4 тыс. кв. м, общая площадь здания — 2,4 тыс. кв. м. Объект будет оборудован лифтом. Завершить строительство необходимо до сентября 2027 года. Финансирование осуществляется за счет федеральной субсидии (86%) и региональной казны (14%). В 2026 году предполагается перечислить 203,3 млн руб., в 2027-м — 103,1 млн руб. Аванс по контракту составляет 30%.

По данным Rusprofile, ООО «Альянс» зарегистрировано в Москве в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Дмитрий Леоничев. Выручка ООО за 2025 год составила 989,3 млн руб., чистая прибыль — 2,8 млн руб.

В начале мая «Ъ-Черноземье» писал, что в Белгороде ищут подрядчика для второго этапа капитального ремонта Детской школы искусств №1 на улице Чапаева. Начальная цена контракта составляет 141,8 млн руб.

Ульяна Ларионова