Рыба прокурорской мечты

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 43,07 млрд рублей солидарно с владельцев мурманских рыболовецких компаний АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз "Заря"» и ООО «Компания "Андромеда"», сообщил «Ъ Северо-Запад» один из участников процесса. Все три предприятия, подконтрольные бизнесмену и экс-депутату Мурманской областной думы Юрию Задворному, его жене и дочери, а также бизнес-партнеру Андрею Борецкому, обращены в доход государства в счет возмещения ущерба.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ За шесть лет деятельности компаний (добычи водных биоресурсов) ответчики причинили ущерб РФ на сумму 39, 9 млрд рублей, посчитали в Генпрокуратуре

Суд также признал незаконными договоры о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов, ранее заключенные этими фирмами с Росрыболовством. Генпрокуратура обратилась в московский арбитраж с соответствующим иском 16 января 2026 года. Претензии к компаниям у надзорного органа возникли на фоне наличия у конечного бенефициара «Мурмансельдь 2», «РК "Заря"» и «Андромеда» Юрия Задворного вида на жительство в Германии, что нарушает закон, по которому организациям, находящимся под контролем иностранного инвестора, запрещено добывать водные биоресурсы и вести деятельность, имеющую стратегическое значение для РФ.

Также, по словам собеседников «Ъ», Генпрокуратура выяснила, что предприятия, связанные с господином Задворным, продавали добытые в водах РФ биоресурсы в страны ЕС через подконтрольную ему (Задворному.— «Ъ») компанию Catfish handelsgesellschaft mbh, зарегистрированную в Германии. При этом выручка от реализации продукции оставалась в Германии под предлогом погашения займов перед другой аффилированной с господином Задворным немецкой фирмой Alferas schiffsveteiligungsgesellschaft mbh.

В результате за шесть лет деятельности (добычи водных биоресурсов) ответчики причинили ущерб РФ на сумму 39,9 млрд рублей, подсчитали в Генпрокуратуре. В связи с этим ведомство попросило суд взыскать с семейства Задворных и господина Борецкого в пользу государства более 43 млрд рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мурмансельдь 2» основано в 1998 году в Мурманске. С июля 2025 года гендиректором общества числится Олег Онискевич. Он также занимает аналогичную должность в принадлежащем «Мурмансельди» рыболовецком колхозе «Заря». Учредители не раскрываются, но в финотчетности фирмы за 2024 год бенефициаром и гендиректором компании указан Юрий Задворный. Чистая прибыль «Мурмансельди» в 2024 году составила 1,071 млрд рублей, чистая прибыль «Зари» — 417 млн рублей.

Компания «Андромеда» зарегистрирована в 1992 году в Мурманске. Доли в капитале компании распределены между обществом (90,9%) и его гендиректором Андреем Борецким (9,09%). Судя по финотчетности компании, в 2024 году гендиректором «Андромеды» являлся Юрий Задворный, а капитал фирмы распределялся между господином Задворным (76%), его женой Кариной Задворной (24%) и АО «Мурмансельдь 2» (10%). Чистая прибыль компании в 2024 году составляла 151,3 млн рублей.

Ранее, комментируя «Ъ Северо-Запад» ситуацию с подачей иска Генпрокуратурой к подконтрольным господину Задворному компаниям, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов отмечал, что подобные дела для рыбопромысловой отрасли не являются уникальными, но ранее они носили точечный характер и касались в основном формальных признаков иностранного участия.

Отличие нынешних исков — в масштабе заявленных требований и в акценте на фактическом иностранном контроле, включая зарубежные сбытовые цепочки и финансовые потоки. Это сигнал о том, что государство переходит от формальной проверки структуры владения к анализу реального экономического управления бизнесом.

Владимир Колодчук