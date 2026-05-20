Жан-Поль Готье запускает линию «высоких» ароматов

Jean Paul Gaultier представляет Les Ateliers Gaultier — линию из шести ароматов высокого класса, отдающую дань уважения истории модного Дома. В их создании участвовали несколько парфюмеров: Флориан Галло придумал Rose Palace, Жорди Фернандес — French Oud, Квентин Биш стал автором ароматов Cuir 1976 и Musc Terrible, Мари Саламань — Ambre Tatouage, а Корали Спичер и Фабрис Пеллегрен работали над Santal Paname. Ароматы выпускаются в стеклянных флаконах в ретро-стиле. Запуском проекта занималось отделение престижных и модных брендов испанской группы Puig, контролирующей модный и косметический бизнес Jean Paul Gaultier.

