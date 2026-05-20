Колонны подвели

Арбитражный суд Москвы на 90 суток приостановил строительство торгового центра в районе Северное Бутово, которое ведет ООО «ТСК «Руал», возглавляемое татарстанским бизнесменом и бывшим муниципальным депутатом Альбертом Хабибуллиным. Поводом стали повторные нарушения строительных норм, выявленные Мосгосстройнадзором, включая повреждение арматуры несущих конструкций, нарушения противопожарных требований и правил безопасности для рабочих. Ранее против строительства этого ТЦ выступали некоторые жители района, предлагавшие создать на этом участке сквер.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Суд остановил в Москве стройку ТЦ татарстанского бизнесмена и экс-депутата

Арбитражный суд Москвы привлек строящее торговый центр в Северном Бутово ООО «ТСК «Руал» к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.4 КоАП РФ (повторное нарушение требований в области строительства и применения стройматериалов). Работа на объекте приостановлена на 90 суток. В январе 2026 года, общество уже привлекалось к ответственности по той же статье.

ООО «ТСК «Руал» Строительная компания «Руал», согласно информации с официального сайта, работает на рынке 19 лет. В ее портфолио — 28 объектов промышленного и коммерческого назначения в семи городах России. Общая площадь застройки превышает 350 тыс. кв. м. Раньше компания была зарегистрирована в Елабуге и Республике Марий Эл, сейчас юридический адрес — Москва, но фактический офис все еще находится в Казани. По итогам 2025 года выручка выросла на 11% и достигла 3,5 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 6% — до 136 млн рублей, а стоимость компании увеличилась на 16%, составив 978 млн рублей.

По данным СМИ, гендиректор компании Альберт Хабибуллин также в 2020-2025 годах являлся депутатом Среднекирменского сельского поселения в Татарстане.

Основанием для обращения Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в суд стала внеплановая проверка, выявившая многочисленные нарушения требований проектной документации, прошедшей госэкспертизу, а также правил противопожарного режима и строительных норм.

Среди нарушений — совместное хранение баллонов с горючим газом и кислородом, ненадлежащее складирование материалов, отсутствие ограждений на высоте, необеспеченность рабочих касками и, что наиболее существенно, механическое повреждение арматурных стержней колонны с последующим непроектным соединением методом сварки. В Мосгосстройнадзоре указали, что данные нарушения влияют на несущую способность конструкций, создают угрозу жизни и здоровью работников.

Застройщик заявил о частичном устранении нарушений и просил заменить приостановление деятельности на штраф. Однако в суде заявили, что извещение об устранении недостатков не подтверждает исправления ключевых нарушений, связанных с повреждением арматурных стержней колонны и их непроектной сваркой.

Суд отметил, что объект строительства представляет собой потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, а назначение штрафа не обеспечит достижение цели наказания, поскольку не остановит строительство до устранения нарушений. В итоге деятельность подрядчика на объекте приостановлена на 90 суток, за исключением работ по устранению выявленных нарушений.

«Ъ Волга-Урал» направил запрос компании, но ответ на момент публикации не поступил.

В марте 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах строительства нового многофункционального торгового центра в Северном Бутово — в районе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» на улице Старобитцевской. Тогда говорилось, что общая площадь составит не менее 5 тыс. кв. м, в здании будут размещены культурно-досуговые объекты. Срок реализации проекта 2027 год.

Против стройки выступили жители окрестных домов, разместившие на сайте «Российской общественной инициативы» обращение об отмене разрешения на строительство ТЦ. В частности, жители жаловались, что участок расположен вблизи двух школ и детского сада. Ранее здесь находилась остановка общественного транспорта, а также место для прогулок, где школьники сажали деревья и кусты сирени. Авторы инициативы предложили вместо строительства ТЦ на этом участке обустроить сквер. Несмотря на заявленные инициаторами обращения 2 тыс. подписей жителями, на текущий момент на сайте РОИ инициативу поддержали всего 137 человек.

Механизм передачи инициатив из РОИ в ведомства Для того чтобы общественные инициативы, опубликованные на портале РОИ, были направлены на рассмотрение в органы власти, необходимо собрать 100 тысяч подписей. После достижения этого порога инициативу передают в соответствующие структуры, которые обязаны ее рассмотреть, однако не обязаны удовлетворять.

Приостановку работы могут отменить досрочно, если застройщик устранит все нарушения — в том числе исправит арматуру колонны и непроектную сварку — и подаст ходатайство в суд, сообщила «Ъ Волга-Урал» гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. «В целом для застройщика не все так страшно, как может показаться. Важно обозначить, что решение не останавливает стройку вообще», — заключила юрист.

Влас Северин