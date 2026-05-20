Генконсул Китая в Казани Сян Бо завершает работу в Татарстане

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо завершает дипломатическую миссию и покидает Татарстан. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на генконсульство Китая.

Сян Бо возглавлял Генеральное консульство КНР в Казани с октября 2022 года. Ранее он работал советником посольства Китая в Туркменистане и в департаменте Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР.

Генконсульство Китая в Казани открылось в 2018 году. Его деятельность охватывает 14 регионов Приволжского федерального округа.

Анна Кайдалова