Сдача посуточно и по полной

Депутаты заксобрания Нижегородской области попросят Госдуму РФ снять законодательное ограничение, которое позволяет гражданам регистрировать только один гостевой дом. Эксперимент с гостевыми домами стартует в российских регионах с 1 сентября и призван вывести из тени частных домовладельцев, сдающих жилье туристам. Депутаты и бизнес-омбудсмен Павел Солодкий считают, что действующая редакция закона не позволяет владельцу регистрировать несколько имеющихся домов. Поэтому эксперимент может не принести желаемого результата, особенно на юге России с его обилием частных номеров для курортников. Чтобы ускорить регистрацию гостевых домов, владельцам необходимо гарантировать стабильные условия налогообложения, полагают депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по экономике утвердил проект обращения к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину о корректировке закона о гостевых домах. Поправки инициировал бизнес-омбудсмен Павел Солодкий. Эксперимент с гостевыми домами стартует в российских регионах с 1 сентября. Он призван опробовать механизм правового регулирования аренды частных домов, вывести ее из тени и включить такое жилье в единый реестр, чтобы обеспечить госконтроль этого бизнеса и безопасность туристов, как в отелях. Собственники гостевых домов будут платить туристический и другие налоги, однако действующая редакция закона не позволяет владельцам нескольких домов участвовать в эксперименте, отметил господин Солодкий. «Закон распространяется только на физлиц и позволяет зарегистрировать в качестве гостевого только один дом. А что, если у гражданина сразу несколько домов? Например, на одном земельном участке или на соседних, как в Дивееве (популярном нижегородском месте паломничества — «Ъ»)?» — пояснил бизнес-омбудсмен.

На начальном этапе эксперимента в Нижегородской области планируется зарегистрировать 60 частных домов в качестве гостевых и вывести их владельцев из тени. Ограничение в виде регистрации одного дома станет сдерживающим фактором в регионах России, предупредил омбудсмен, отметив, что против этого выступают депутаты с юга России, Ивановской и Владимирской областей.

«Конечно, это очень серьезная проблема. На встрече губернатора Глеба Никитина с нижегородским бизнесом в 2025 году дивеевские предприниматели просто кричали об этом, потому что муниципалитеты сейчас активно повышают налоги. И местные предупреждали, что платить их будут две-три гостиницы.

Все остальные — это жилые дома, которые сдаются внаем нелегально, они не являются сегодня гостевыми по закону»,— уточнил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Чтобы не заставлять владельцев гостевых домов обходить действующие нормы и переоформлять имущество на родственников, необходимо скорректировать закон, согласился председатель комитета Игорь Норенков. «Сегодня первоочередная задача — начать выводить предпринимателей из тени. А сейчас получается, один дом легализовали, два других их собственник продолжит сдавать всерую и втихаря. Необходимо обратить внимание коллег на федеральном уровне на проблему, с которой все столкнутся», — подчеркнул депутат.

По этому поводу минтуризма Нижегородской области две недели назад обратилось в правительство РФ, пока ответа нет, рассказал первый заместитель министра Александр Захарычев. «Сейчас в федеральном правительстве также собирают информацию с исполнительных органов власти, курирующих вопросы туризма. Они поговорили с разными регионами. Если в Нижегородской области вопрос касается не особо больших территорий с гостевыми домами — Дивеево, Городец и ряд других направлений, то в Краснодарском крае закон призван вывести из тени курортное жилье. У них точно такая же проблема, они тоже обращались», — рассказал чиновник. Он подчеркнул, что минтуризма поддержит собственников, готовых легализовать и классифицировать гостевое жилье, чтобы платить налоги, даже если у них есть «сто домов».

«Иначе из ста домов будет два гостевых, а 98 они будут предоставлять внаем без уплаты налогов и уведомления о количестве проживающих гостей», — отметил Александр Захарычев.

Эксперимент с гостевыми домами может быть успешным, если их собственникам гарантируют стабильные условия налогообложения, сообщил депутат Дмитрий Малухин. «Народ уже понял: сегодня ты самозанятый, а завтра тебя могут перевести сначала в предприниматели, а затем — в юрлица. Сомневаюсь, что сейчас мы затянем частников в это дело без гарантий того, что хотя бы первые десять лет после легализации им не ужесточат условия и не повысят налоговую нагрузку. Просто так они не будут регистрироваться, даже если мы разрешим им сто домов. Они знают, что сегодня легализуют аренду, а завтра к ним придет инспектор и обложит их штрафами по самые уши. Или вместо условных 5% налога они будут вынуждены платить 25%», — предупредил он.

Члены комитета согласились с опасениями депутата Малухина, однако вопрос гарантий решили обсуждать после того, как будут приняты изменения в федеральном законе. Обращение в Госдуму нижегородские депутаты примут на пленарном заседании заксобрания 28 мая, заодно проголосовав за региональный законопроект об участии Нижегородской области в эксперименте с гостевыми домами.

Владимир Зубарев