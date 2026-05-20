«Банк сегодня – не просто кредитор»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) рассказал о барьерах при выходе на новые рынки. Подходы банка, направленные на развитие экспортного потенциала российских компаний, были озвучена в ходе XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В ходе сессии «Продвижение российской продукции в странах исламского мира» статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов отметил, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот со странами Организации исламского сотрудничества вырос, а экспорт российской промышленной продукции увеличился на 22%. Он также подчеркнул, что позитивная динамика говорит о растущем доверии зарубежных потребителей к российским товарам.

На сессии также обсуждались барьеры и трудности для банков-кредиторов, возникающие при экспорте. Ключевым фактором успешной реализации экспортных проектов, по мнению представителя НОВИКОМа, является востребованность продукта и знание конечного потребителя.

«НОВИКОМ на протяжении многих лет сопровождает экспортные проекты российских промышленных предприятий и хорошо понимает трудности, с которыми бизнес сталкивается при выходе на новые рынки. В современных условиях банки становятся не просто кредиторами — они выступают интеллектуальными помощниками в «рыночной подготовке» экспортных проектов, комбинируя различные инструменты финансирования и поддержки. Именно такой комплексный подход НОВИКОМ использует в работе со своими клиентами. Например, структурированным проектам с подтвержденным спросом на зарубежных рынках мы готовы предлагать финансирование на преференциальных условиях», — подчеркнула старший вице-президент банка НОВИКОМ Анна Лаврентьева.

По словам спикера, для российских компаний, выходящих на международные рынки, кредитные рейтинги становятся независимым подтверждением надежности, кредитоспособности и упрощают переговоры с партнерами. В связи с этим эксперт отметила важность взаимного признания рейтингов в отдельных странах как инструмента развития экспорта и повышения прозрачности международного сотрудничества.

Совместная работа по снятию барьеров при выходе на новые рынки, внедрение комплексных подходов к рейтингованию и углубление страновой аналитики позволят в кратчайшие сроки нарастить количество экспортных проектов, реализуемых высокотехнологичными компаниями. НОВИКОМ готов стать финансовым навигатором для компаний на этом пути.

XVII международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KAZANFORUM» – 2026 состоялся в Казани с 12 по 17 мая. Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»