Рецидивист получил почти четыре года за переброску стероидов в нижегородскую ИК

Борский городской суд признал Никиту Шпаковского виновным в незаконном сбыте стероидных препаратов (ч. 3 ст. 234 УК РФ). С учетом предыдущего приговора ему назначили три года и восемь месяцев колонии строгого режима, сообщили в Нижегородском областном суде. Приговор в законную силу не вступил.

Суд установил, что в декабре 2022 года фигурант купил анаболические стероиды для их дальнейшего сбыта осужденным. В феврале 2023 года он, подговорив двух приятелей, перевез свертки до исправительной колонии. Там подсудимый для отвлечения внимания охранников запустил салют, один из его приятелей перебросил часть свертков на территорию исправительного учреждения, а другой наблюдал за окружающей обстановкой. Вскоре всех задержали.

Никита Шпаковский вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Согласно материалам судов общей юрисдикции, ранее фигурант был судим за угон и кражу.

Галина Шамберина