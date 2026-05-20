Треть коммунальных сетей Татарстана нуждается в замене

В Татарстане протяженность коммунальных сетей превышает 27,7 тыс. км, при этом около трети из них находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В этом году на обновление 143 объектов ЖКХ предусмотрено 12,5 млрд руб.

На реализацию программ в прошлом году направили 12,6 млрд руб. Средства позволили модернизировать 168 объектов коммунальной инфраструктуры во всех 45 муниципалитетах Татарстана.

Анна Кайдалова