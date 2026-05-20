За замминистра отсидит подрядчик

В Иркутске суд первой инстанции 20 мая завершил рассмотрение уголовного дела, одним из фигурантов которого являлся бывший гендиректор и владелец ООО «Спецтрансстрой» и экс-заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян. Он вместе с сообщниками обвинялся в хищении 1,5 млрд руб. при исполнении контрактов с РЖД, подрядчиком которых выступал «Спецтрансстрой». Господин Рейльян до приговора не дожил, а замруководителя аффилированной со «Спецтранстроем» компании Алексей Медведев получил семь с половиной лет заключения по приговору, который он намерен обжаловать в связи с несогласием с обвинением.

Экс-заместитель главы Минстроя РФ, бывший гендиректор и владелец ООО «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Экс-заместитель главы Минстроя РФ, бывший гендиректор и владелец ООО «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян

Кировский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Москвы Алексея Медведева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, господин Медведев в период с мая 2018 по февраль 2019 года являлся заместителем генерального директора по развитию бизнеса в дочерней организации ООО «Спецтранстрой», выполнявшей комплекс строительно-монтажных работ на объектах Восточно-Сибирской железной дороги.

В тот же период он совершил мошеннические действия, в частности, представил в структурное подразделение ОАО РЖД документы первичного бухгалтерского учета, «содержащие заведомо ложные сведения о завышении объема и стоимости выполненных работ на объектах железной дороги». Работы в соответствии с условиями договоров не были выполнены, а полученные средства в сумме более 1,5 млрд руб.— похищены. Преступление было совершено «в составе группы лиц по предварительному сговору». Дело в отношении участников этой группы, как сообщал “Ъ”, рассматривалось Кировским райсудом с апреля по декабрь 2023 года.

Изначально в нем фигурировало семь обвиняемых, в том числе экс-заместитель главы Минстроя РФ, бывший гендиректор и владелец ООО «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян.

Он был задержан в Москве осенью 2021 года. Восточное следственное управление СКР на транспорте предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб РЖД от которого превысил 1,5 млрд руб. В том числе в деле говорилось о предполагаемом хищении аванса в размере 900 млн руб., направленного компании на строительство железнодорожного перегона на БАМе.

Господин Рейльян и Алексей Медведев с июня 2023 года не участвовали в судопроизводстве из-за диагностированных у них тяжелых болезней. В декабре того же года решением суда бывший начальник иркутского подразделения дирекции капитального ремонта и строительства Восточно-Сибирской железной дороги Андрей Дудник был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ ) и приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30,5 млн руб. Работавший ранее в структурах Свердловской железной дороги и руководивший затем подрядной организацией Андрей Фролов признан виновным в мошенничестве и получил шесть лет и штраф в 900 тыс. руб. Заместитель начальника структурного подразделения ОАО РЖД был осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Еще двое подсудимых были приговорены к полумиллионным штрафам.

Обжаловать приговор решили только Андрей Дудник и Андрей Фролов. В апреле 2024 года Иркутский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. В октябре того же года Юрий Рейльян скончался после продолжительной болезни. Производство по уголовному делу в его отношении было прекращено. Алексей Медведев позднее вновь стал участником судебного процесса. В его отношении действовали меры пресечения, не связанные с ограничением свободы, на заседания суда он приходил сам.

Решением суда господин Медведев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев общего режима и штрафа в размере 900 тыс. руб. Под стражу его взяли в зале суда.

Суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденного, до принятия итогового решения Кузьминским районным судом Москвы по гражданскому иску ОАО РЖД о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Господин Медведев намерен обжаловать приговор. Перед заседанием он сообщил “Ъ”, что «категорически не согласен с каждым пунктом обвинения». «В компании, где я работал, в мои должностные обязанности не входило подписание каких-либо финансовых документов. Подписи на представленных в суде документах моими не являются»,— заявил он.

Влад Никифоров, Иркутск