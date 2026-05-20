На реставрацию башни Сююмбике в Казани направят 130 млн рублей

В этом году в Казани на реставрацию башни Сююмбике направят 130 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Специалисты укрепят фундаменты башни, восстановят кирпичную кладку, усилят перекрытия и лестницы, а также обработают деревянные конструкции защитными составами.

Кроме того, планируется восстановить исторический облик башни: воссоздать оконные и дверные элементы XVIII века, кубчатые решетки и кованые детали. Кровлю ярусов и парапеты облицуют медью вместо нынешнего зеленого покрытия, а позолоченный полумесяц на вершине башни отреставрируют.

Анна Кайдалова