В Ульяновской области сняли ограничения по срокам работы бизнес-омбудсмена

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области приняли законопроект, внесенный правительством Ульяновской области, которым снимается ограничение по срокам работы уполномоченного по правам предпринимателей. В действующем региональном законе об уполномоченном по защите прав предпринимателей оговаривается, что одно и то же лицо не может быть назначено

Фото: фото Уполномоченного по защите прав предпринимателей Бизнес-омбудсмен Екатерина Толчина с губернатором региона Алексеем Русских на форуме предпринимателей

на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей более чем на два срока подряд.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в федеральном законе «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (№ 78-ФЗ от 07.05.2013) такое требование отсутствует и фактически ульяновская норма противоречит федеральному законодательству. Кроме того, как отметил, представляя законопроект глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский, невозможность гражданина, уже имеющего опыт, продолжить работу в должности «представляется несправедливой и не в полной мере согласующейся с конституционным правом граждан участвовать в управлении делами государства».

Господин Преображенский также отметил, что кандидатуру на должность уполномоченного положено согласовывать с федеральным уполномоченным, однако должность федерального бизнес-омбудсмена вакантна последние два с половиной года. «В первую очередь причина в этом», — добавил господин Преображенский, заметив, что сейчас все регионы столкнулись с этой проблемой и уже многие субъекты РФ приняли соответствующие изменения в свои региональные законы.

Глава фракции КПРФ Виталий Кузин заявил, что не имеет претензий к действующему бизнес-омбудсмену Екатерине Толчиной, у которой как раз истекает второй срок в этой должности, но отметил, что на такой важной должности принцип сменяемости должен присутствовать, и поэтому фракция воздержится от голосования. Спикер заксобрания Валерий Малышев поинтересовался у Алексея Преображенского, почему же тогда изначально вводили в региональный закон ограничение по двум срокам. «Для борьбы с коррупцией?»,— спросил председатель заксобрания. Глава государственно-правового управления подтвердил. «Ну, поскольку коррупция побеждена, надо возвращаться в реальную ситуацию», — заметил Валерий Малышев, добавив, что «кругом одни ограничения, а работать некому».

Сергей Титов, Ульяновск