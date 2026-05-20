Минобрнауки Удмуртии поддержал введение устного экзамена по истории в 9-м классе

В минобрнауки Удмуртии назвали правильным решение об обязательной сдаче экзамена по истории для девятиклассников, который планируется ввести в школах РФ с 2028 года. В ближайшее время ФИПИ представит учителям и профильным экспертам модель его проведения, рассказала замминистра образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова на пресс-конференции, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

«На мой взгляд, это очень правильное решение — мы воспитываем патриотов своей родины и региона. Каждый ребенок должен знать исторические особенности школы, муниципалитета, региона и своей страны <...> Мы его поддерживаем»,— сказала госпожа Ворожцова.

По словам Тамары Ворожцовой, вернее называть это не экзаменом, а допуском к нему, то есть к ОГЭ. Замминистра допустила, что результат будет оцениваться по системе «зачет—незачет».