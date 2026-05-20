«Ростелеком» отсудил 26 млн рублей у нижегородского ЦИТ за информацию с камер

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск ПАО «Ростелеком» к областному госучреждению «Центр координации проектов цифровой экономики» (ЦИТ) о взыскании 56,3 млн руб. долга за предоставление видеоданных с камер уличного видеонаблюдения в местах массового скопления граждан. Об этом говорится в материалах арбитражного дела, опубликованного в судебной картотеке.

По фабуле дела договор на круглосуточный доступ ЦИТ к камерам «Ростелекома» действует со 2 декабря 2023 года по 30 ноября 2029 года. Стоимость доступа к одной камере немногим превышает 1 тыс. руб. Истец потребовал от ответчика оплатить 193,5 млн руб. за период с декабря 2024 года по декабрь 2025 года, однако ЦИТ удержал из этой суммы 53,2 млн руб. в качестве начисленного штрафа. В связи с отказом принять часть оказанных услуг «Ростелеком» направил заказчику дополнительные акты на 19,8 млн руб., но ЦИТ их также не принял, отмечается в материалах суда.

Во время разбирательства арбитраж признал начисленный «Ростелекому» штраф за ненадлежащее исполнение договора, однако учел и взаиморасчет стоимости оказанных услуг в счет погашения штрафа. В итоге суд решил взыскать с ЦИТ 26,6 млн руб. — более половины исковой суммы.

Владимир Зубарев