Завод нефтяных растворителей в Добрянке показал первую прибыль

Пермское ООО «Пермский завод химреагентов “Синэк”» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, выручка компании выросла на 188%, до 145 млн руб. Чистая прибыль ООО составила 3 тыс. руб. В 2024 году компания демонстрировала убыток в размере 238,6 млн руб. Оборотные активы достигли 1,093 млрд руб. против 199,5 млн руб. годом ранее.

Производство нефтяных растворителей ООО «ПЗХ “Синэк”» было запущено летом 2024 года в Добрянке. Ранее общество носило другое название — «Антикпром». В 2022 году инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Организация разработала проект станции сепарационной очистки, предназначенной для приема и обработки легких нефтяных фракций, а также для хранения и отгрузки нефтяных растворителей. Общий объем инвестиций в проект мог составить около 1,8 млрд руб. Производство расположилось на базе первой площадки бывшего ООО «Антикпром» в Добрянке (ул. Промышленная, 19).