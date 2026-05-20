Две премьеры Русского драмтеатра Удмуртии стали соискателями «Золотой маски»

Сразу две премьеры Русского драмтеатра Удмуртии стали соискателями премии театрального фестиваля «Золотая маска». Работы «Турандот» (16+) и «Фома Великолепный» (16+) преодолели первый этап конкурсного отбора, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Далее предстоит очный просмотр постановок экспертами фестиваля. Они приедут на ближайшие показы в Ижевске. Список из 100 лучших спектаклей сезона 2025/2026 и номинанты на премию будут определены в конце года.

«Фома Великолепный» написана по повести Федора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (16+). Премьера состоялась 27 марта. Постановка «Турандот» по мотивам сказки Карло Гоцци впервые была показана 28 ноября.

Русский драмтеатр Удмуртии трижды номинировался на «Золотую маску». В 2025 году награду в номинации «Лучшая мужская роль» получил заслуженный артист РФ Юрий Малашин, сыгравший в спектакле «Папа» (16+). С этого года «Золотая маска» вручается только за постановки.