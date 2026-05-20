В Иркутске суд арестовал адвоката по делу о мошенничестве на 22 млн руб.

Суд в Иркутске арестовал адвоката, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами подзащитного. Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в августе 2024 года фигурант дела ввел в заблуждение супругу своего клиента. Адвокат, считают правоохранители, убедил женщину передать ему 2 млн руб. для внесения их в качестве залога для обеспечения избрания меры пресечения, не связанной с арестом. Полученные деньги злоумышленник присвоил себе.

Кроме того, в 2026 году он сообщил подзащитному о необходимости передачи через него взятки сотрудникам судебной системы в размере 20 млн руб. За эту сумму якобы его клиенту должны были смягчить наказание. При этом, согласно материалам СКР, «он не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел возможности повлиять на результат рассмотрения дела в суде».

Александра Стрелкова