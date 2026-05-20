Эффект от цифровизации Горьковского автозавода оценили в 110 млн рублей в год

Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде внедрил отечественные платформы управления жизненным циклом продукта, производственными процессами, качеством и взаимодействия с поставщиками. К единой цифровой системе подключили сборочные конвейеры и 188 наиболее востребованных станков, сообщили в правительстве РФ. За счет этого эффективность загрузки оборудования повысилась на 15%, что дает экономический эффект в размере 110 млн руб. в год.

С результатами цифровизации предприятия и реализации особо значимых проектов ознакомился зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. Во время визита на завод он отметил, что предприятия автомобилестроительной отрасли активно переходят на отечественное промышленное ПО: две трети автозаводов уже работают на российских системах проектирования и управления жизненным циклом.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, опыт реализации цифрового проекта Горьковского автозавода масштабируют на другие предприятия автомобилестроения.

