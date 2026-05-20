В Татарстане за год вырос спрос на вентиляторы и товары для серфинга

Аномально жаркий май в Татарстане привел к резкому росту спроса на климатическую технику и товары для летнего отдыха. Об этом сообщает РБК Татарстан.

По данным Ozon, за первую половину мая продажи настольных вентиляторов увеличились в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напольных вентиляторов — в 4,4 раза, увлажнителей воздуха — в 2,2 раза, очистителей воздуха — втрое.

Также вырос спрос на товары для отдыха на природе. Продажи садовой мебели на Ozon увеличились в 1,8 раза, пляжных зонтов — в 2,3 раза, беседок и шатров — вдвое.

Инвентарь для виндсерфинга жители Татарстана покупали в 7 раз чаще, для серфинга — в 4,7 раза, каяки и байдарки — в 4,5 раза чаще. Продажи SUP-досок выросли в 2,7 раза, товаров для дайвинга — в 2,5 раза.

Анна Кайдалова