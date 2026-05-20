Число частных инвесторов в Татарстане превысило 1,2 млн человек

По итогам апреля количество жителей Татарстана с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 1,22 млн человек. За месяц показатель вырос на 1,25 тыс., сообщает пресс-служба биржи.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В апреле сделки на фондовом рынке совершали 89,45 тыс. частных инвесторов из республики. Также жители Татарстана открыли 172,28 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

По числу физлиц с брокерскими счетами Татарстан занимает восьмое место среди регионов России.

Анна Кайдалова