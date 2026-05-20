Ульяновская область размещает дополнительные облигации на сумму 6 млрд рублей

Во вторник вечером был завершен прием заявок инвесторов на выпуск трехлетних облигаций Ульяновской области серии 34013 объемом 6 млрд руб.

Как пояснили «Ъ-Волга» в региональном минфине, по итогам подписки (по методике букбилдинга) сформированы следующие параметры: новый ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых (доходность — не выше 15,22% годовых); срок обращения — три года; купонный период (периодичность процентных выплат — 30 дней; амортизация 30% — на даты окончания 18-го, 30-го и 36-го купонных периодов, 10% — на дату окончания 25-го купонного периода. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала; дюрация (период времени до момента полного возврата инвестиций) — ориентировочно 1,9 года.

Размещение облигаций запланировано на Московской бирже 21 мая. Ожидается третий уровень листинга (это оценка биржей надежности бумаг, которая зависит от требований к эмитенту и условиям размещения) — минимальные требования к эмитенту со стороны биржи, но повышенные риски.

По данным минфина Ульяновской области, по состоянию на 1 апреля госдолг региона составляет 46,3 млрд руб., в его структуре в обращении находятся девять выпусков облигаций на 19,41 млрд руб., 17,9 млрд руб. — бюджетные кредиты, 9,1 млрд руб. — коммерческие кредиты. Доходная часть бюджета региона 2026 года составляет 118,8 млрд руб., расходная — 120,8 млрд руб., дефицит бюджета — 2 млрд руб.

В региональном минфине поясняют, что размещение облигаций производится в рамках реализации региональной программы заимствований, предусмотренной законом об областном бюджете. По словам вице-премьера облправительства, министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой, в целом это не влияет на увеличение госдолга — «это просто рефинансирование действующих обязательств». «Размещая облигационные займы, мы реализуем политику снижения рисков — у нас есть и краткосрочные займы, и среднесрочные и долгосрочные — долговой портфель дифференцирован по срокам, а облигационные займы позволяют размещать более длинные заимствования, чтобы погашение шло не в рамках одного года», — пояснила министр. Она также отметила, что в целом сбором заявок по облигациям в минфине удовлетворены, «к региону есть интерес инвесторов, ставка еще снижена, они видят смысл во вложениях в облигации региона, что, соответственно, и дальше повышает его привлекательность».

Сергей Титов, Ульяновск