В Сипайлово модернизируют головную тепловую магистраль

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) начинает второй этап модернизации тепловой магистрали № 36, которая обеспечивает теплом 512 зданий микрорайона Сипайлово, включая жилые дома, больницы и школы. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Магистраль ТМ-36 построена в 1990 году, срок службы трубопровода составляет 36 лет. Проект модернизации включает семь этапов, рассчитанных на 12 – 14 лет. «Очередность работ определяется техническим состоянием сетей по итогам ежегодных гидравлических испытаний», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Реконструкция подразумевает замену железобетонных конструкций, запорной арматуры, оборудования в тепловых камерах. Старые трубы будут заменены на новые в пенополиуретановой изоляции с защитной полиэтиленовой оболочкой, а также с системой оперативного диспетчерского контроля.

Первый этап реконструкции прошел в 2024 и 2025 годах, когда БашРТС модернизировали участок между домами по улице Юрия Гагарина, 40 и 48. В этом году реконструкции подлежит участок трубопровода от Юрия Гагарина, 48 до Академика Королева, 27.

Земляные работы на пешеходной части улицы продлятся до 30 ноября, проезжую часть они не затронут, заверяют в муниципалитете.

Идэль Гумеров