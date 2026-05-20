Жительница Мелеуза обвиняется в краже 80 тысяч рублей у участника СВО

Мелеузовский районный суд рассмотрит уголовное дело 39-летней жительницы Мелеуза, обвиняемой в краже с банковского счета бойца СВО (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2025 года обвиняемая ухаживала за своим знакомым — участником специальной военной операции, который находился в отпуске по ранению. Она вошла в доверие к военнослужащему и получила доступ к его сотовому телефону и паролям от банковских приложений. Затем она тайно похитила с его счетов более 80 тыс. руб.

Фигурантка уголовного дела признала вину.

Майя Иванова