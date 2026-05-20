В Оренбуржье в апреле сдали в эксплуатацию на 50% меньше жилья, чем годом ранее

В Оренбургской области в апреле этого года ввели в эксплуатацию 43 тыс. кв. м жилых помещений, что на 50% меньше, чем в апреле 2025 года. Такие данные размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего с января по апрель этого года в регионе сдали 306 тыс. кв. м жилья. Это на 30% меньше, чем за аналогичные месяцы прошлого года. Основной объем приходится на индивидуальные жилые дома — 224 тыс. кв. м (-36%). В многоквартирных домах ввели 82 тыс. кв. м (-5%).

Руфия Кутляева