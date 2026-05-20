Подследственного мэра Уфы Ратмира Мавлиева выписали из больницы

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева выписали из Республиканской клинической больницы, сообщает телеканал «Вся Уфа». Информацию подтвердил "Ъ-Уфа" адвокат чиновника Булат Зиакаев.

Мэр Уфы обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

30 апреля Советский районный суд Уфы арестовал Ратмира Мавлиева до 11 июля, однако 6 мая Верховный суд Башкирии перевел его из СИЗО под домашний арест. Спустя неделю сити-менеджера госпитализировали из-за жалоб на боли в сердце.

